Son Dakika Haberleri: 'Okula gidiyorum' diye evden çıkan lise öğrencisinden haber alınamıyor
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'Okula gidiyorum' diye evden çıkan lise öğrencisinden haber alınamıyor

2 saat önce

Adıyaman'da lise 1. sınıf öğrencisi 'okula gidiyorum' diye çıktı ve bir daha eve dönmedi.

'Okula gidiyorum' diye evden çıkan lise öğrencisinden haber alınamıyor, System.String[]

Adıyaman'da lise 1. sınıf öğrencisi 'okula gidiyorum' diye çıktı ve bir daha eve dönmedi.


Adıyaman Baçelievler Mahallesinde oturan ve önceki gün sabah okula gitmek için evden çıkan Mahmut Gazi Akıncı'dan (15) haber alınamıyor. Cuma günü sabah 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan lise öğrencisi akşam eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi.


Evden çıktıktan sonra okula gitmediği öğrenilen Mahmut Gazi Akıncı'nın hayatından ailesi endişe ediyor. Güvenlik güçlerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile fertleri, Mahmut Gazi Akıncı'yı gören ve duyanların 05465145311 numaraya veya güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.


Aile fertleri, Mahmut Gazi Akıncı'nın herhangi bir ailevi probleminin olmadığını, kimseyle kavga etmediğini belirterek, biranda ortadan kaybolmasından dolayı endişeli olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Mahmut Gazi, Adıyaman, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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