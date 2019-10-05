'Okula gidiyorum' diye evden çıkan lise öğrencisinden haber alınamıyor

Adıyaman'da lise 1. sınıf öğrencisi 'okula gidiyorum' diye çıktı ve bir daha eve dönmedi.



Adıyaman Baçelievler Mahallesinde oturan ve önceki gün sabah okula gitmek için evden çıkan Mahmut Gazi Akıncı'dan (15) haber alınamıyor. Cuma günü sabah 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan lise öğrencisi akşam eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi.



Evden çıktıktan sonra okula gitmediği öğrenilen Mahmut Gazi Akıncı'nın hayatından ailesi endişe ediyor. Güvenlik güçlerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile fertleri, Mahmut Gazi Akıncı'yı gören ve duyanların 05465145311 numaraya veya güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.



Aile fertleri, Mahmut Gazi Akıncı'nın herhangi bir ailevi probleminin olmadığını, kimseyle kavga etmediğini belirterek, biranda ortadan kaybolmasından dolayı endişeli olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN