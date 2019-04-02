Okula Gidiyorum' Diyen Liseli 10 Gündür Kayıp

SİİRT'in Baykan ilçesinde yaşayan ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açık öğretim lise 3'üncü sınıfta okuyan İlyas Demir (17), 23 Mart'ta 'Okula gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

SİİRT'in Baykan ilçesinde yaşayan ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açık öğretim lise 3'üncü sınıfta okuyan İlyas Demir (17), 23 Mart'ta 'Okula gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha geri dönmedi.



Siirt'in Baykan ilçe nüfusuna kayıtlı olan ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açık öğretim Lise 3'üncü sınıfta okuyan İlyas Demir, 23 Mart 2019 günü ailesine 'Okula gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yapan Demir'in babası Tahsin Demir, 10 gündür haber alınamayan oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirtti. - Tatvan

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur

Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü!

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak

AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti