Son Dakika Haberleri: 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan çocuk bulundu
Son Dakika Güncel 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan çocuk bulundu

'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan çocuk bulundu

6 saat önce

Adıyaman'da, 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan ve ormanlık alanda ağlarken görülen kayıp çocuk için ekipler seferber oldu.

'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan çocuk bulundu, System.String[]

Adıyaman'da, 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan ve ormanlık alanda ağlarken görülen kayıp çocuk için ekipler seferber oldu. Ormanlık alanda AFAD ekipleri, polis ekipleri ve hassas burunlu köpek tarafından aranan çocuk bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden okulda unuttuğu ceketi için okula gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha eve dönmeyen 12 yaşındaki Recep D'den haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube harekete geçerek mahallede ve Recep'in en son görüldüğü bölgelerde incelemelerde bulundu. Karadağ Ormanlık alanı yakınlarında Recep'in eşkaline uygun bir çocuğun ağlayarak ormanlık alan çevresinde gezindiğini söylemesi üzerine polis ekipleri ormanlık alana yoğunlaştı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından AFAD ekiplerine de bilgi verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, arama kurtarma köpeğiyle beraber ormanlık alan ve çevresinde arama çalışmaları yaptı. Polis ekipleri ormanlık alanın yanı sıra kent merkezinde de aramalarına devam etti. Saatlerce süren aramalar sonucunda Recep D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulundu. Recep D., ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

(İHA)

Adıyaman, Polis, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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