Hırsızlık olayı Gaziantep'in Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Okulun balkon kapısının kırık olduğunu fark eden çarşı ve mahalle bekçileri okul müdürüyle irtibata geçti. Okulu kontrol eden bekçiler hırsızı müdürün odasında suçüstü yakaladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Okula giren hırsız, müdürün odasında böyle yakalandı - Son Dakika

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