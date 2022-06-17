Okula giren hırsız, müdürün odasında böyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Okula giren hırsız, müdürün odasında böyle yakalandı

17.06.2022 15:13

Okula giren hırsız, müdürün odasında böyle yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te okula giren bir hırsız bekçiler tarafından müdürün odasında suçüstü yakalandı.

Okula giren hırsız, müdürün odasında böyle yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te okula giren bir hırsız bekçiler tarafından müdürün odasında suçüstü yakalandı.

Hırsızlık olayı Gaziantep'in Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Okulun balkon kapısının kırık olduğunu fark eden çarşı ve mahalle bekçileri okul müdürüyle irtibata geçti. Okulu kontrol eden bekçiler hırsızı müdürün odasında suçüstü yakaladı.

Alarm sisteminin kırıldığını tespit eden ekipler İ.B. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

YORUMLAR
500
3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı 3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı Nazilli'de eski okula dadanan hırsızlar suçüstü yakalandı Nazilli'de eski okula dadanan hırsızlar suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okula giren hırsız, müdürün odasında böyle yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:34:09. #1.12#
SON DAKİKA: Okula giren hırsız, müdürün odasında böyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement