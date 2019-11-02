Son Dakika Haberleri: Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı
Son Dakika Güncel Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı

Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı

6 saat önce

KÜTAHYA'da 2 okul ve bir kafeden hırsızlık yapan İ.A. (14) ve S.G. (15) güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.

Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı, System.String[]

KÜTAHYA'da 2 okul ve bir kafeden hırsızlık yapan İ.A. (14) ve S.G. (15) güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.

Kütahya'da Devlet Hatun Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi, Necmettin Erbakan Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi ile kent merkezindeki bir kafeden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, okulların güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin İ.A. ve S.G. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin yapılan sorgusunda, 18 Ekim günü Eskişehir'de Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nden 16 bin lira çalınması olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.Şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:19:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]