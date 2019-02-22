Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı
1 saat önce
Çorum'da bir ortaokula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu iki öğrenci yaralandı.
Çorum
'da bir ortaokula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu iki öğrenci yaralandı. Bahçelievler Mahallesi
'ndeki Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu'nun bahçesine giren pitbull cinsi köpek, okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı.
Spor salonuna koşan öğrencilerin peşinden giden köpek, buradaki öğrencilere saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan öğrenciler Büşra Ş. (11) ve Berat B. (12) yaralandı.
İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp barınağa götürüldü.
Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. ve Berat B. ambulansla götürüldükleri Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:41 Kaynak: AA
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