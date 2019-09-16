Son Dakika Haberleri: Okula giriş-çıkışlar güvenli hale geliyor
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Okula giriş-çıkışlar güvenli hale geliyor

1 saat önce

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü öğrenci ve öğretmenlerin okul giriş-çıkışlarında trafik güvenliğini sağlamak adına harekete geçti.

Okula giriş-çıkışlar güvenli hale geliyor, System.String[]

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü öğrenci ve öğretmenlerin okul giriş-çıkışlarında trafik güvenliğini sağlamak adına harekete geçti.


Okulların açılmasıyla birlikte Sivas'ta 118 bin 107 öğrenci ders başı yaptı. Öğrenci ve öğretmenlerin okul giriş-çıkışlarında trafik güvenliğini sağlamak adına Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü harekete geçti.


2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından şehir genelindeki tüm yaya geçitleri ve trafik uyarı işaretlerinde yenileme çalışması başlatan ekipler, eğitim kurumları çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarının önlerinde bulunan yaya geçidi ve uyarıcı yol çizgilerini yenileyen ekipler, trafik akışını rahatlamak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için belirli plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
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