Okula girmek istemeyip, ağlayan minikler için 'ikna ekibi' devrede - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerden bazıları, anne ve babasını bırakıp, okula girmek istemeyince devreye öğretmenler ve okul müdürlerinde oluşan ekip girdi. Ağlayan çocuklar, sınıflara girmesi için ikna edilmeye çalışıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 aydır yapılamayan yüz yüze eğitim, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri için pazartesi günü başladı. Maskelerini takıp, velileriyle birlikte okula gelen öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürleri tarafından bahçe kapısında karşılandı. Veliler ise okul binalarına ve bahçeye alınmadı. Ordu'nun Ünye ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu'na da velileriyle birlikte gelen öğrenciler, anne ve babalarından ayrılmak istemeyip, ağlayınca devreye öğretmenler ve okul müdürü girdi. Bazı öğrenciler, babalarıyla telefonda konuştuktan sonra okula girdi. İkna edilen öğrencilere, okul bahçesinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları anlatıldı. Ardından sınıflarına geçen minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte dersbaşı yaptı.