"Okula gitmeden önce aileme tek odalı da olsa bir ev tutmalıyım"

10 yaşındaki Suriyeli çocuk Emel Hamid'in Serakib ilçesindeki evi

10 yaşındaki Suriyeli çocuk Emel Hamid'in termosla hazırladığı kahveyi satması

10 yaşındaki Suriyeli çocuk Emel Hamid'in hazırladığı kahveden içenler

10 yaşındaki Suriyeli çocuk Emel Hamid ile röportaj İdlibli küçük Emel Hamid, yoğun saldırılardan kaçarak sığındıkları Serakib ilçesinde, ailesini evde yaptığı kahveyi satarak geçindiriyor. Hamid, okula ancak ailesine ev kiraladıktan sonra gidebileceğini düşünüyor.

On yaşındaki Emel Hamid, babası ile iki ve sekiz yaşlarındaki kız kardeşleriyle yaşadığı Tel Eys köyünden İdlib'in Serakib ilçesine göç etti.

Hamid, rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri için sığındıkları ilçede, ailesinin geçimini sağlamak zorunda kaldı.

Emel Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamın elini yılan ısırdı. Tedavi edilmeyince çalışamaz hale geldi. Ben de evde yaptığım kahveyi sokakta satarak ailemi geçindirmeye karar verdim." diye konuştu.

"Aç kalsam da elimi harama uzatmam"

"Dilenmeden, elimizi harama uzatmadan, hırsızlık yapmadan kahve satıyoruz." diyen Hamid, şöyle devam etti:

"Babamın sağlığı yerinde olsaydı, o bize bakacaktı. Ben de kardeşlerimden büyük olduğum için çalışıp para getirmek zorundayım. Günde bin 500 Suriye lirası (15 Türk lirası) kazanıyorum. Aç kalsam da elimi harama uzatmam."