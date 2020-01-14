Okula kurulan kümesle öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okula kurulan kümesle öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor - Son Dakika

Okula kurulan kümesle öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

7 saat önce

Samsun'da bir okulun bahçesinde kurulan kümes ile öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor.

Okula kurulan kümesle öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor, System.String[]

Samsun'da bir okulun bahçesinde kurulan kümes ile öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor.


Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Yavuz Selim İlkokulunun bahçesine, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla kümes kuruldu. Öğrencilerin sorumluluk duygusunu artırmak amacıyla başlatılan projede öğrenciler okul bahçesinde kümes hayvanlarını görerek ve gözlemleyerek hayvan sevgisi kazanıyor.


Teneffüslerde kümese koşan öğrenciler içerisinde yer alan tavuk, horoz ve kazları görmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Kümes hayvanlarını kendileri besliyorlar. Tavuklarla koşturup kazların kovalaması ile kaçıyorlar.


Tavuklar bazen okul bahçesinde öğrencilerin arasında dolaşıyor bazen ise öğrenciler kümese girerek tavukları sevmek için peşinden koşturuyor. Bazı öğrencilerse sadece dışarıdan izleyip yem vermekle yetiniyor. Öğretmenler de hayvan sevgisini ve onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrencilere burada anlatıyor. Hayvanlarla ilgili korkularını yenerken hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.


Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Zehra Gül Köycü, "Okulumuzun bahçesinde hayvan barınağımız var. Bu hayvan barınağında hindi, kaz, ördek ve tavuklarımız var. Bu proje ile öğrencilerimize sorumluluk duygusunu öğretmeyi amaçladık. Bunun yanında, hayvan sevgisini, dostluğu ve gördükleri sevgiyi hayatın her aşamasında kullanabilmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz. Teneffüslerde öğrencilerimiz bu hayvanları kendileri besliyorlar. Hayvanları seviyorlar ve iyi davranıyorlar. Çok olumlu sonuçlar alıyoruz" dedi. - SAMSUN

Samsun, Canik, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3,5 ay önce silahını kendisine doğrulttu! Hastanede son nefesini verdi
Bu ilçede 'kaz tiridi' talebine yetişilemiyor Acun Ilıcalı unutamadığı anısını anlattı: Babam okula gitmediğimi öğrendiğinde beni balkondan atacak sandım Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 16:33:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okula kurulan kümesle öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]