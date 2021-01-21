Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar - Son Dakika

Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar

21.01.2021 09:34

Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı tabletler ile öğrenciler kendilerini sınıfta gibi hissediyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin uzaktan eğitime daha kolay erişebilmesi için dağıtılan tabletler yurdundan dört bir tarafına ulaşmaya...

Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar

Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı tabletler ile öğrenciler kendilerini sınıfta gibi hissediyor

SAMSUN - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin uzaktan eğitime daha kolay erişebilmesi için dağıtılan tabletler yurdundan dört bir tarafına ulaşmaya devam ediyor. Samsun'da da içerisinde internet bulunan tabletler ile öğrenciler kendilerini sınıfta gibi hissediyor.

Korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen okullar uzaktan eğitime devam ediyor. Bu dönemde özellikle teknik donanıma veya internete sahip olmayan öğrencilere EBA Mobil Destek Noktaları ve Araçları hizmet vermeye devam ediyor. Bir yandan eğitimler devam ederken bir yandan ise yeni tabletler öğrencilerle buluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu süreçte öğrencilere EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti bulunan tabletleri dağıtıyor. Samsun'un Salıpazarı ilçesi Avut Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisi olan Nazar Hasdemir bakanlık tarafından verilen yeni verilen tabletlerle ilgili, "Her şeyimi yapabiliyorum. Derse katılamayınca üzülüyorduk. Şimdi hocaları iyi dinleyebiliyorum, test çözüyorum. Burada arkadaşlarımla aynı ortamda oluyorum. Arkadaşlarımın konuştuklarını dinleyebiliyorum, cevap verebiliyorum. Birlikte spor yapıyoruz, hocalar oyun oynuyor bizimle, öğretmenlerimiz sıkılmayalım diye ellerinden geleni yapıyorlar. Sınıf ortamı yaşıyorum. Arkadaşlarım da konuşuyor, onların da sesini duyuyorum. Dışarı çıkamıyoruz, görüşemiyoruz onlarla. Beden eğitimi dersinde kameralarımızı açıyoruz birbirimizin yüzünü görüyoruz, görüntülü konuşuyormuş gibi oluyor. Sınıf ortamı gibi el kaldırma durumu da var" dedi.

Öğrencinin Annesi Necmiye Hasdemir ise, "Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. İçerisinde internet olması çok güzel oldu. Daha önce televizyondan takip ediyorlardı. Bu kadar verimli olmuyordu. İlk etapta 8. sınıflara dağıtılan tabletlerde vardı. Onun içinde internet olmadığı için çocuğum onda zorlanıyordu. O da televizyondan takip etmek zorunda kalıyor. Gelen tablet çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar
Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar
Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar
Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Samsun, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar - Son Dakika


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