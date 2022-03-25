Okula silahla gelen öğrenciyi öğretmenler etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Okula silahla gelen öğrenciyi öğretmenler etkisiz hale getirdi

25.03.2022 17:24
Okula silahla gelen öğrenciyi öğretmenler etkisiz hale getirdi

Çorum'da arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra okula tüfekle gelen öğrenci öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi.

Çorum'da arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra okula tüfekle gelen öğrenci öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir lisede gerçekleşti. İddialara göre, beden eğitimi dersinde H.B. isimli öğrenci ile 3 arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmayı gören beden eğitimi öğretmeni öğrencileri uyararak sakinleştirdi. Bunun üzerine okuldan ayrılan H.B., iddialara göre bir süre sonra tüfek ve kurusıkı tabanca ile döndü. Öğrencilerinin silahla okul içerisinde gezdiğini gören öğretmenler hemen müdahale ederek H.B'yi etkisiz hale getirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay sırasında panik yaşayan bazı öğrenciler ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan H.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Okula silahla gelen öğrenciyi öğretmenler etkisiz hale getirdi

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Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Polis, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okula silahla gelen öğrenciyi öğretmenler etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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