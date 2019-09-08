Okula sokak konseriyle başladılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara sokak konseri verdiler.

Vatandaşların ilgiyle izledikleri yetenekli öğrencilerin klasik müziğin dev eserlerini adeta birer virtüöz gibi icra etmeleri takdir topladı.

Okulun Keman Öğretmeni Çağrı Çalışır, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasından bir hafta öncesi olan seminer döneminde ilçenin cadde ve sokaklarında çeşitli müzik etkinlikleri yapma kararı aldıklarını kaydederek, "Bu vesileyle hem okulumuzun tanıtımını yapıyor, hem de öğrencilerimizin heyecanlarını yenebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Sokak konserini izleyen vatandaşlardan Süleyman Köseoğlu ile Sedat Mantar da liseli öğrencilerin icrası son derece zor olan klasik müzik eserlerini ellerindeki enstrümanlarla son derece başarılı bir şekilde seslendirdiklerini ifade ettiler.