05 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Okula ulaşım ilk gün ücretsiz

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden binlerce öğrenciye ücretsiz ulaşım sürprizi geldi. Bursa'da 2021 - 2022 eğitim öğretim döneminin ilk günü olan 6 Eylül Pazartesi günü otobüs ve raylı sistem araçlarına kartlarını okutarak binen tüm öğrenciler için ulaşım gün boyu ücretsiz olacak.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1, 5 yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler, 6 Eylül Pazartesi günü yeniden okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaz döneminde yaz spor okulları, kamp programı, sosyal ve kültürel atölye çalışmaları ile çocuklara keyifli bir tatil yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemin ilk gününde de öğrencileri yalnız bırakmadı. Eğitimin başlayacağı 6 Eylül Pazartesi günü tüm gün ayakta yolcu taşıyan şehir içi toplu taşıma araçlarında 'Bursakart'larını okutan tüm öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak. Bursa merkez - ilçe hatları ile turistik hatlar kapsam dışında tutulurken, uygulama Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey ilçe merkezleri ile Bursa kent merkezindeki otobüs ve raylı sistem araçlarında geçerli olacak. Uygulamadan yararlanmak isteyen tüm öğrencilerin, toplu taşıma araçlarına binişte kartlarını mutlaka sisteme okutması gerekiyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI