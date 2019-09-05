Edirne'de okula uyum eğitimi başladı.

Uyum eğitimin gerçekleştiği okullardan Plevne İlkokulu'na da minik öğrenciler velileri ile geldi. Bazı çocuklar ailelerinden ayrılmak istemedi.

Okul Müdürü Atalay Cüce ailelere ve öğrencileri okul hakkında bilgi verdi.

Ağlayan bazı öğrencilerin velileri derse çocukları ile girdi, alışana dek eşlik onlara etti.

Velilerden Gamze Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin heyecanlı olduğunu söyledi.

Ailelerin çocuklarını okulun ilk günü yalnız bırakmadığını belirten Erol, "Benim de kızım okula başladı. Elini bırakmıyoruz, ona destek olmak için buradayız. Uyum eğitimini çocukların alışması için çok faydalı buluyorum. Onlar da biz de uyum sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Birinci sınıfa başlayan Eda Kara da yaz tatilinin güzel geçtiğini belirterek, "Bugün arkadaşlarımızla öğretmenlerimizle tanıştık. Okulumu çok sevdim." dedi.