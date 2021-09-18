Üye Girişi
Okula uyum sorunu yaşayan öğrenci ve velileri için "Veli İletişim Destek Hattı" - Son Dakika

Okula uyum sorunu yaşayan öğrenci ve velileri için "Veli İletişim Destek Hattı"

18.09.2021 10:15
Okula uyum sorunu yaşayan öğrenci ve velileri için

Amasya'nın Suluova ilçesinde Veli İletişim Destek Hattı Projesi uyulamaya konuldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Veli İletişim Destek Hattı Projesi uyulamaya konuldu.

Suluova Bolat İlkokulu Müdürü Halim Karaman, proje ile salgın sürecinde öğrenci ve velilerin yanlarında olduklarını hissettirebilmek ve okul başarısının artırılabilmenin amaçlandığını söyledi.

Çalışma kapsamında velilerin ihtiyaç duydukları zamanlarda okul rehber öğretmeniyle isterlerse yüz yüze isterseler telefonla iletişim kurabileceklerini belirten Karaman, "Uzun bir sürenin ardından tekrar geçilen yüz yüze eğitim kapsamında akademik çalışmaların yanı sıra öğrenci ve velilere yönelik psikososyal destek hizmetleri önem taşıyor. Öğrencilerimizin salgın günlerinin geçeceğini, bizlerin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var." dedi.

Salgın dönemlerinde ortaya çıkan belirsizliklerin günlük yaşamdaki geçici ve zorunlu değişikliklerin öğrenci ile velilerin olumsuz duygular yaşamasına neden olabileceğinin altını çizen Karaman, öğrencilerde ve velilerde oluşan kaygının hızlı şekilde azaltılması ve normalleşebilmek için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu da Bolat İlkokulu idareci ve öğretmenlerini duyarlılıktan dolayı tebrik ederek, projeyi rehber öğretmenler aracılığıyla ilçe genelinde uygulamak istediklerine ifade etti.

Hisarcık, Suluova, Karaman, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okula uyum sorunu yaşayan öğrenci ve velileri için 'Veli İletişim Destek Hattı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi 10:16 İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi 10:06 "Günaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi Alkollü sürücünün cevabı basın mensubunu şaşkına çevirdi: Senin güzelliğine içtim 09:53 Alkollü sürücünün cevabı basın mensubunu şaşkına çevirdi: Senin güzelliğine içtim
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk 09:06 Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 08:21 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş Yeni evlenen Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çiftinde kriz! Her şeyi sildiler 08:11 Yeni evlenen Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çiftinde kriz! Her şeyi sildiler
Ormanlık alanda korkunç silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, kadın yaralandı 08:04 Ormanlık alanda korkunç silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, kadın yaralandı Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu 22:06 Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu

Son Dakika Haberleri
10:16 İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi
10:06 Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk bugün Marmaris'te evleniyor
09:55 3. doz aşı kararı ABD'de tartışma yarattı: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli
09:53 Alkollü sürücünün cevabı basın mensubunu şaşkına çevirdi: Senin güzelliğine içtim
09:07 Fransa'yı karıştıran dergi kapağı! Bebekleri kullanarak ırkçılık yaptılar: Gülün, iyi yer kaptınız
09:05 Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk
08:54 İlk bölümüyle ekrana gelen Yalancı dizisi Twitter'da gündem oldu! Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin oyunculuğu ayakta alkışlandı
08:23 Ruslardan ilginç turistik tur! İstanbul aktarmalı Taliban gezisi için 10 günlüğüne 40 bin TL verecekler
08:08 Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar
08:03 Ormanlık alanda korkunç silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, kadın yaralandı
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk bugün Marmaris'te evleniyor Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk bugün Marmaris'te evleniyor         
10:07
3. doz aşı kararı ABD'de tartışma yarattı: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli 3. doz aşı kararı ABD'de tartışma yarattı: Sadece 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gerekli         
09:55
Polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini böyle önledi Polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini böyle önledi         
09:16
Ruslardan ilginç turistik tur! İstanbul aktarmalı Taliban gezisi için 10 günlüğüne 40 bin TL verecekler Ruslardan ilginç turistik tur! İstanbul aktarmalı Taliban gezisi için 10 günlüğüne 40 bin TL verecekler         
08:23
Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Ebru Şahin'in son halini göreneler şaşkınlıklarını gizleyemedi Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Ebru Şahin'in son halini göreneler şaşkınlıklarını gizleyemedi         
08:16
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşlarına mesaj yazıp kayalıklardan atladı 20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşlarına mesaj yazıp kayalıklardan atladı         
23:07
Suyun içinde tehlikeli anlar! Bir anda fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptı Suyun içinde tehlikeli anlar! Bir anda fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptı         
21:56
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı         
20:28
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım         
17:35
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 10:25:47. #1.12#
SON DAKİKA: Okula uyum sorunu yaşayan öğrenci ve velileri için "Veli İletişim Destek Hattı" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement