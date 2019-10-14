Son Dakika Haberleri: Okula yardım yapınca yargılanmaktan kurtuldu
Son Dakika Güncel Okula yardım yapınca yargılanmaktan kurtuldu

Okula yardım yapınca yargılanmaktan kurtuldu

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, basit yaralamalı trafik kazasına neden olan sürücü ile şikayetçi taraf, uzlaştırmacı sayesinde bir okuldaki öğrencilere kıyafet yardımı karşılığında uzlaşarak mahkemeye gitmekten vazgeçti.

Okula yardım yapınca yargılanmaktan kurtuldu, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, basit yaralamalı trafik kazasına neden olan sürücü ile şikayetçi taraf, uzlaştırmacı sayesinde bir okuldaki öğrencilere kıyafet yardımı karşılığında uzlaşarak mahkemeye gitmekten vazgeçti.


Menemen ilçesinde, basit yaralamalı trafik kazası sonrasında müştekinin uzlaşmayı kabul etmesiyle dosya Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.


Yapılan görüşmeler sonrasında mağdur, kaza yapan sürücünün bir okula yardım yapmasıyla şikayetinden vazgeçileceğini ve uzlaşabileceğini söyledi. Sürücüde daha sonra teklifi kabul etti. Sürücü, Menemen 100. Yıl İlk Öğretim Okulundaki 45 öğrenciye; ayakkabı, pantolon ve tişört alarak yargılanmaktan kurtuldu.


Uzlaşmanın sağlanması sonrasında adaletin sadece cezalandırmaktan ibaret olmadığını söyleyen Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, "Taraflar arasındaki cereyan eden bazı suçların Türk Ceza Hukuku uzlaşma kapsamı gereğince bir araya gelerek biri yada birinin kamu menfaati yararına yapılabilecek sosyal uygulamalar ile özellikle okulların eksikleri göz önüne alınarak hem uyuşmazlıklar gideriliyor, hemde tarafların yardım yapması teşvik ediliyor" dedi. - İZMİR

Menemen, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir gün önce İzmir'de konser veren Ajda Pekkan, Gaziantep konserini ertelediğini duyurdu
Otogaza 6 kuruş zam geldi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:21:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okula yardım yapınca yargılanmaktan kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]