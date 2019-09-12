Son Dakika Haberleri: Okula yeni başlayan öğrencilere kahvaltı
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Okula yeni başlayan öğrencilere kahvaltı

58 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde yeni okula yeni başlayan öğrenciler sınıfta kahvaltı yaptı.

Okula yeni başlayan öğrencilere kahvaltı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde yeni okula yeni başlayan öğrenciler sınıfta kahvaltı yaptı.

Karaca Köyü İlkokulunda birinci sınıfa başlayan öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla kahvaltı verildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Barış Kezer, bu tür etkinliklerin çocuklara okul alışkanlığını kazandırdığını belirterek, "Amacımız yeni başlayan öğrencilerimizin arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağlamak istedik. Çocuklara kahvaltı yapmanın önemini anlattık." dedi.

Daha sonra hayırsever Kadir Özdemir'in beraberinde getirdiği ayakkabı, çan ve oyuncaklar 28 öğrenciye dağıtıldı.

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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