Okula yeni başlayan öğrencilere kahvaltı

Siirt'in Şirvan ilçesinde yeni okula yeni başlayan öğrenciler sınıfta kahvaltı yaptı.
Karaca Köyü İlkokulunda birinci sınıfa başlayan öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla kahvaltı verildi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Barış Kezer, bu tür etkinliklerin çocuklara okul alışkanlığını kazandırdığını belirterek, "Amacımız yeni başlayan öğrencilerimizin arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağlamak istedik. Çocuklara kahvaltı yapmanın önemini anlattık." dedi.
Daha sonra hayırsever Kadir Özdemir'in beraberinde getirdiği ayakkabı, çan ve oyuncaklar 28 öğrenciye dağıtıldı.