Son Dakika Haberleri: Okula yeni başlayan öğrencilere simit ve aşure ikramı
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Okula yeni başlayan öğrencilere simit ve aşure ikramı

2 saat önce

Nevşehir Anadolu Lisesi'nde, son sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere simit ve aşure ikramında bulundu.

Nevşehir Anadolu Lisesi'nde, son sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere simit ve aşure ikramında bulundu.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen Nevşehir Belediyesinin destek verdiği törende, son sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan öğrencilere okul flaması ve Türk bayrağı teslim etti.

Okulun müdürü Rüstem Acar, törende yaptığı konuşmada, Anadolu kültüründe yetişenlerin ekmek ve simidin nimet olduğunun bilinciyle yaşadığını, bu nedenle okula yeni başlayan öğrencilere simit, Muharrem ayı dolayısıyla da aşure ikram edildiğini belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da İstanbul'daki bir okulda birbirlerine simit atan öğrencileri gördüğünde üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Bizim için kıymetli olan bayrağın, vatanın, milletin, nimetin değerini anlatamıyorsak hata bizdedir. Bizler, yere düşen nimeti alıp üç defa öpüp alnımıza koyan bir kültürün evlatlarıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Arı ile son sınıf öğrencileri, 9. sınıf öğrencilerine simit ve aşure dağıttı.

Okula yeni başlayan öğrencilere simit ve aşure ikramı

Anadolu Lisesi, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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