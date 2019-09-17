Okula yeni başlayan öğrencileri karanfillerle karşıladılar

Ağrı'da geçen yıl 80 öğrenciyle eğitime başlayan Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler, okul personeli ve eski öğrencilerce karanfiller ile karşılandı.

Okulda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) kazandığı 410 puanla okulu birincilikle seçen Belinay Aslan, ikincilikle kazanan Hatice Tursun ve üçüncülükle kazanan Reyyan Tavus'a altın hediye edildi.

Programda, 10. sınıf öğrencileri okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere karanfil hediye edip uzun süre alkışladı. Karanfillerle karşılanan öğrenciler ise kendilerini karşılayan 10. sınıf öğrencilerine teşekkür etti.

Okul idarecileri ve öğretmenler de öğrencilerin tamamına üzerinde lisenin logosu ile öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bardaklar hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, hedeflerinin Ağrı'nın eğitim seviyesini yükseltmek ve başarılı sonuçlar elde etmek olduğunu söyledi.

Yapılan karşılama etkinliğinin çok güzel olduğunu dile getiren Tekin, "Sizlerden ricam okuyun, mutlaka okuyun, başarılarınızı duymak istiyorum. İnşallah sizden tıp fakülteleri, hukuk fakülteleri gibi güzel bölümler kazanmanızı bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Gönlüm her zaman sizlerle beraber. Maddi ve manevi her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Eğitime geçen yıl 80 öğrenci ile başlayan okulun müdürü Burhan Adıgüzel de okulun yeni kurulmasına rağmen hiçbir eksiğinin olmadığını, bir yıl içerisinde Ağrı'da en çok tanınan ve rağbet gören okullardan birisi olduğu belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah ilk mezunlarımızı verdiğimizde artık bizim kendimizi anlatmamıza gerek kalmayacaktır. Allah'ın izniyle sizin sayenizde herkes iyi yönleriyle bu okuldan bahsedecektir. Yeni gelen öğrencilerimizi karşılamak, okulla bütünleşmelerini sağlamak yeni eğitim öğretim sezonuna hayırla başlamak için bir araya geldik."

Öğrencilerden Belinay Aslan da okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Aslan, "Buraya geldim ve şu an çok mutluyum. İlde birçok liseyi gezdim ve buranın bana yarayacağını düşündüm, 410 puanla buraya geldim. Okulda bizi çok iyi karşıladılar, burası tam bir aile ortamı gibi." şeklinde konuştu.

Okulun 10. sınıf öğrencisi Eylem Çetin ise "9. sınıftaki arkadaşlarımız okula başladılar. Onları çok iyi karşıladık, onlara çiçekler ve karanfiller verdik. Bu tür etkinlikler insanları çok değerli kılar ve kaldıkları ortamda onların çok daha mutlu olmasını sağlar. Bence çok mutlu odlular. Şayet bana da böyle bir şey yapsalardı çok mutlu olurdum." dedi.