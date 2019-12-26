Okulda ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Okulda ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Meral - Muammer Ağım Ortaokulu'nda ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci hastaneye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:23 Kaynak: AA
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Meral - Muammer Ağım Ortaokulu'nda ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin tahliye edildiği okulda kokunun kaynağının bulunması için inceleme başlatıldı.
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