Okulda ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulda ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Okulda ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Meral - Muammer Ağım Ortaokulu'nda ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Meral - Muammer Ağım Ortaokulu'nda ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin tahliye edildiği okulda kokunun kaynağının bulunması için inceleme başlatıldı.

Okulda ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak

Son Dakika Haberleri
22:02 Yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
22:01 Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Son Dakika
22:00 Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin dava - Son Dakika
22:00 FLAŞ - Son Dakika
21:59 NİĞDE Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:13:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okulda ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]