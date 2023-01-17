Okulda akran zorbalığının görüntüsünü 'kavga' grubunda paylaşmışlar (2)- Yeniden

Anne R.G. de "Videoyu gördük, dayanılacak gibi değildi. Hemen gittik, şikayetçi olduk. Adli Tıp 'tan rapor bekliyoruz. Kızımın psikolojisi bozuldu. Soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kavga, Güncel, Son Dakika

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