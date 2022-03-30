Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi

30.03.2022 15:52
Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde çalıştığı okulda yemek asansörüne sıkışarak hayatını kaybeden görevli, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde çalıştığı okulda yemek asansörüne sıkışarak hayatını kaybeden görevli, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Tuzluca ilçesi Yukarı Mahalle 326. Sokak'ta bulunan Kut'ül Amare Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Lisede kalorifer görevlisi olarak çalışan Murat Çibik (29), yemekhaneden ekmek alıp yemek asansörüne binerek üst kata çıkmak istedi. Çibik, hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan şahıs, ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Çibik bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Murat Çibik'in babasının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Çibik'in ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Çibik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe merkez mezarlığında toprağa verildi. - IĞDIR

Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi
Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi
Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi
Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi
Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi
Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi

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İmam Hatip Liseleri, Tuzluca, Cenaze, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okulda asansöre sıkışarak hayatını kaybeden görevli gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika


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