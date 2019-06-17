Son Dakika Haberleri: Okulda asılı bulunmuştu! Tekirdağlı A.T.'den kötü haber
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Okulda asılı bulunmuştu! Tekirdağlı A.T.'den kötü haber

1 saat önce

AİLE, doktorlardan ölüm haberini duyunca büyük üzüntü yaşadı.

Okulda asılı bulunmuştu! Tekirdağlı A.T.'den kötü haber, System.String[]
AİLE, doktorlardan ölüm haberini duyunca büyük üzüntü yaşadı. Soru işaretleri ile dolu olan asılma olayı henüz aydınlanamazken, aile duruma isyan etti. Olay yerinde kimin veya kimlerin olduğu hala bulunamadı. Çocuğun vefatının ardından hastanede otopsi yapıldı. Savcılık ise olayı araştırmaya devam ediyor. A.T. memleketi Tekirdağ'da defnedilecek.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:03 
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