AFYONKARAHİSAR - Okulda aynı sırayı paylaşan sağlıkçı çift, ambulansta da "aşkla" görev yapıyor - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da eğitim ve iş hayatlarında yolları kesişen paramedik çift, görev yaptıkları ambulansta hastaların yardımına koşuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 30 yaşındaki paramedik Merve ile Ahmet Altınbaş çifti, Sivrihisar Sağlık Meslek Lisesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan birlikte mezun olduktan sonra 10 yıl önce İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda göreve başladı.

Altınbaş çifti, 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Afyonkarahisar 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünde aynı ambulansta çalışan paramedik çift, 2 ay sonra ikiz bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"Önce birbirimize sonra mesleğimize aşığız"

Merve Altınbaş, AA muhabirine, eşiyle mesleklerini severek yaptıklarını söyledi.

Masal gibi birlikteliklerini evlilikle taçlandırdıklarını dile getiren Altınbaş şöyle konuştu:

"Evimizden çıktığımız andan itibaren de 24 saat birlikteyiz. Ambulans ikinci evimiz gibi. Meslektaş olduğumuz için birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Hatta bazen vakaya gittiğimizde konuşmadan da anlaşabiliyoruz. Paramedikte güven çok önemli. Sonuçta birbirimize sonsuz güvenimiz var. Ahmet hem eşim hem de mesleğimde sırtımı yaslayabildiğim ekip arkadaşım. Eve geldiğimizde de birbirimizin her anını daha iyi anlayabiliyoruz. Bu nedenle de sürekli birbirimize destek oluyoruz. Aynı işi birlikte olduğumuz için aşkla yapmak çok güzel. Önce birbirimize sonra mesleğimize aşığız. O yüzden işimizi severek yapıyoruz."

Mesleğinin en güzel yanının hayat kurtarmak olduğunu vurgulayan Altınbaş, "Kendimizi başka insanların hayatını kurtarmaya adadık. Bu da bizim için çok onur verici. Çocuklarımız da bu mesleği yapmak isterse biz de onlarla gurur duyarız." dedi.

"Hayat kurtarmak mükemmel bir duygu"

Ahmet Altınbaş da eşiyle 6 yıl önce nikahlarının paramedik üniformasıyla kıyılarak görüntülenmesinin kendileri açısından unutulmayacak bir anı olduğunu kaydetti.

Mesleklerinin zorlu olduğunu belirten Altınbaş, "Bayrağımızın dalgalandığı her yerdeyiz. Yangında, depremde, kazada biz herkesten önce görevimize gitmeye çalışıyoruz. Mesleğimizdeki bu zorlukları sevgi ve aşkla aşıyoruz. Aynı evde nasıl berabersek ambulansta da birlikteyiz. İşimizi eşimle birlikte hatasız yapmaya çalışıyoruz. Mesleğimizi aşkla yapıyoruz çünkü hayat kurtarmak mükemmel bir duygu." diye konuştu.