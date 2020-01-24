Okulda başlayan

Manisa'nın Gördes ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından başlatılan "askıda çorap" uygulaması, ilçe merkezindeki iki camide de hayata geçirildi.

Şehit Cemal Aybey İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, okul mescidi girişine, "Temizlik imandandır. Kirli çoraplarla namaza durmayınız. Askıdaki çorapları alabilirsiniz" yazan ve altında çorap bulunan askılar yerleştirdi.

Uygulama kısa sürede ilgi gördü. "Askıda çorap" uygulamasını ilçedeki camilerde de hayata geçirmek isteyen öğrenciler, Gördes Müftülüğüne başvurdu. Gerekli izinlerin alınmasının ardından esnafın da desteğiyle temin edilen çoraplar, Divan Camisi ve Ulu Cami'ye konuldu.

Gördes Şehit Cemal Aybey İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Burak Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temizliğin önemine dikkati çekmek amacıyla başlattıkları uygulamayı tüm ilçeye yaymak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde "Askıda ekmek, askıda yemek" gibi uygulamaların bulunduğunu hatırlatan Akgün, "Buna çorabı da ilave etmek istedik. Öğrencilerimiz özellikle kışın buradan çorap temin ediyor. Amacımız Allah'ın evi olan mescid ve camilerimizi temiz tutma ve ibadetlerini temiz olarak yapma alışkanlığı kazandırmak." diye konuştu.

Öğrencilerinden Meryem Gül ise "Temizlik imandan gelir" hadisinden yola çıkarak bu uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu vesileyle çorabı kirlenen arkadaşlarımız yenisiyle değişme imkanı buluyor." dedi.

Ulu Cami İmam Hatibi Hidayet Gülmez de uygulamanın halkın beğenisini kazandığını dile getirdi.

Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Gülmez, "Güzel ve yerinde bir uygulama. Bazılarının camide çorap ihtiyacı olabiliyor. Dini ve sosyal açıdan yerinde bir proje olmuş. İhtiyacı olan cemaatimiz kullanıyor." ifadelerini kullandı.