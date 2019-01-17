Okulda 'Baykuş' Sürprizi
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesine giren bir baykuş, görevliler tarafından doğaya salınmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesine giren bir baykuş, görevliler tarafından doğaya salınmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sabah
saatlerinde okulun sınıflarını gezen Derya Seniz isimli güvenlik görevlisi tarafından sınıfta bulunan baykuş için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine ulaşıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen ekipler baykuşu alarak Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim ettiler.
Güvenlik görevlisi Derya Seniz, baykuşu görünce heyecanlandıklarını belirterek, "Baykuş sınıfa açık kalan bir pencereden girmiş. Görünce biz de şaşırdık. Hem öğretmenler hem de öğrenciler de baykuşu görünce çok sevdiler. Baykuşu doğaya salınmak üzere yetkililere teslim ettik" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:22 Kaynak: İHA
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