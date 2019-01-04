Son Dakika Haberleri: Okulda Bıçaklanan Muhammed'in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Okulda Bıçaklanan Muhammed'in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

1 saat önce

AVCILAR'da okulda bıçaklanan Muhammed D.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Okulda Bıçaklanan Muhammed'in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor, System.String[]
AVCILAR'da okulda bıçaklanan Muhammed D.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay, Yeşil kent Mahallesi Okul Caddesi'nde bulunan orta okulda saat 11.45'te meydana gelmişti. 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklanmıştı. İlk müdahale okulun yanında bulunan sağlık ocağında yapılan Muhammed D., olay yerine gelen ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Muhammed'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 

Buarada Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Muhammet D.'yi hastanede ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Engin, "Çok üzücü bir vaka. Tesellimiz öğrencimizin sağlık durumunun iyi olması ve hayati tehlikesinin bulunmaması" ifadelerini kullandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:45 Kaynak: DHA

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