Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

03.06.2022 16:18
Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangın sonrasında öğrenciler, alevlere müdahale eden kahraman itfaiyecilere sarılarak teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün karşı tarafında bulunan Cumhuriyet İlkokulunda yangın çıktı. Bir sınıfta yer alan klima, elektrik tesisatından dolayı alev alarak yanmaya başladı. Meydana gelen yangın esnasında sınıfta kimsenin bulunmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda, ilkokul öğrencileri okulun bahçesindeki güvenli alana götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri minik öğrenciler tarafından alkışlandı. Bazı öğrenciler, itfaiye erlerine sarılarak teşekkür etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu
Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu
Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu
Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu
Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu
Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

YORUMLAR
500
Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Kantarcı: 'Eski Hafızayı Silip Yerine Yenisini Yapmak Anlamsız ve Garabet' Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Kantarcı: 'Eski Hafızayı Silip Yerine Yenisini Yapmak Anlamsız ve Garabet' Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu Köy okulu öğrencileri boccede Türkiye 2.'si ve 3.'sü oldu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 3 aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan adam cezaevinde intihar etmişti! Bebeğin otopsi raporundan çıkan gerçek her şeyi ortaya koydu
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:24:27. #1.12#
SON DAKİKA: Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement