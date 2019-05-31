Okulda çıkan yangın söndürüldü
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İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:01 Kaynak: İHA
'in Aliağa
ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Öğle saatlerinde Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mescit, tuvaletler ve idari kısmında çıktığı öğrenilen yangın okulda görevli öğretmen ve öğrencilerce kısa sürede fark edildi. İtfaiye
ekiplerine haber veren okul yetkilileri öğrencileri güvenli bir şekilde okul dışına çıkararak olası bir can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve PETKİM itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine ambulans ve polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - İZMİR
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