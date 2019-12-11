Okulda çikolata yerken ölen Mert, toprağa verildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulda çikolata yerken ölen Mert, toprağa verildi (2) - Son Dakika

Okulda çikolata yerken ölen Mert, toprağa verildi (2)

6 saat önce

MERT'İN ÖLÜMÜNDE OKUL YÖNETİCİLERİ AÇIĞA ALINDIMilli Eğitim Bakanlığı, Ankara Keçiören'de birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okuldaki ölümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, okul yöneticilerinin açığa alındığı bildirildi.

Okulda çikolata yerken ölen Mert, toprağa verildi (2), System.String[]

MERT'İN ÖLÜMÜNDE OKUL YÖNETİCİLERİ AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Keçiören'de birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okuldaki ölümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada,  okul yöneticilerinin açığa alındığı bildirildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen maarif müfettişlerince olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019 tarihinde denetlendiği görülmüştür. Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir. Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir."

Haber: ANKARA/DHA


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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