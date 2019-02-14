Son Dakika Haberleri: Okulda Cıva Kabusu Devam Ediyor

Okulda Cıva Kabusu Devam Ediyor

1 saat önce

Adıyaman'da önceki gün bir öğrenci tarafından okula getirilen cıva nedeniyle 36 öğrenci hastanelik olurken, AFAD görevlileri okulun birçok noktasından cıva topladı.

Okulda Cıva Kabusu Devam Ediyor, System.String[]
Adıyaman'da önceki gün bir öğrenci tarafından okula getirilen cıva nedeniyle 36 öğrenci hastanelik olurken, AFAD görevlileri okulun birçok noktasından cıva topladı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman Merkez Türkiye Petrolleri Ortaokulunda okuyan 8. Sınıf öğrencisi tarafından okula cıva getirilmiş, cıvayla oynayan 36 öğrenci zehirlenme şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. 36 öğrencinin hastanede tedavisi devam ederken, Adıyaman AFAD Müdürlüğü ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle okulda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda öğrencinin okula getirdiği civanın okul bahçesine, öğrencinin eğitim gördüğü sınıfa ve okulun bazı koridorlarına döküldüğü belirlendi. Özel kıyafetli ekipler okulun çeşitli noktalarından cıvayı topladı. Toplanan cıva incelenmek üzere ekipler tarafından götürüldü. Aynı zamanda ekipler tarafından okulda özel ilaçlar ve kükürtle temizleme işlemi yapıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

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