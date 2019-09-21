Son Dakika Haberleri: Okulda cıva zehirlenmesiyle ilgili inceleme yapıldı, deney tüpleri muhafaza altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Okulda cıva zehirlenmesiyle ilgili inceleme yapıldı, deney tüpleri muhafaza altına alındı

23 dakika önce

Bingöl'de 27 öğrencinin cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından AFAD KBRN ekipleri, okulda inceleme yaptı, deney tüplerini muhafaza altına aldı.

Okulda cıva zehirlenmesiyle ilgili inceleme yapıldı, deney tüpleri muhafaza altına alındı, System.String[]

Bingöl'de 27 öğrencinin cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından AFAD KBRN ekipleri, okulda inceleme yaptı, deney tüplerini muhafaza altına aldı.


Dün, Bingöl'ün Sancak Beldesi İlk ve Ortaokulu'nda 27 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tahlil yapılmış ve cıvaya doğrudan temas ettikleri şüphesiyle de 5 öğrenci Elazığ'a sevk edilmişti.


Yaşanan olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okula AFAD ekipleri sevk edildi. Okulda titiz bir çalışma yürüten AFAD KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) ekipleri, deney tüplerinin yere düştüğünü ve öğrencilerin oynamak maksatlı etkileşime girdiğini aktardı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Merkeze bağlı Sancak beldesinde ilköğretim okulunun fen dersliğinde kullanılan deney tüplerinin yere düştüğü ve öğrencilerin bu madde ile oynamak amacı ile etkileşim kurduğu bu nedenle bir kısım öğrencinin mide bulantısı, kusma şikayeti ile hastaneye başvurdukları bilgisi üzerine Arama ve Kurtarma KBRN ekibimiz olay yerine intikal etmiştir.Yapılan kimyasal gaz detektörü çalışmaları sonucunda organik bileşik maddelere dair yanıcı ve uçucu maddelerin ortama yayıldığı, PPM değerlerinin 40 olduğu ve ortamda karbonmonoksit zehirleyici maddenin bulunduğu KBRN ekibimizce tespit edilmiştir. Okulda bulunan fen laboratuvar derslik sınıfında bulunan deney tüpleri olay inceleme ekibi gözetiminde muhafaza edilecek duruma getirilerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl, Elazığ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bingöl'de 27 öğrenci civayla oynadıkları için hastaneye kaldırıldı
Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi hastaneden alındı Kızını köpeklerden korumak isteyen babadan ilginç çözüm!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 13:49:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulda cıva zehirlenmesiyle ilgili inceleme yapıldı, deney tüpleri muhafaza altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]