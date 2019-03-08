Son Dakika Haberleri: Okulda Cuma Günü Farkındalığı Etkinliği

Okulda Cuma Günü Farkındalığı Etkinliği

25 dakika önce

Niğde'de Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğrencilere cuma günü farkındalığını artırma etkinliği düzenlendi.

Okulda Cuma Günü Farkındalığı Etkinliği, System.String[]
Niğde'de Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğrencilere cuma günü farkındalığını artırma etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Mehmet Abdurrahman Peker, yaptığı açıklamada, etkinlikte velilerin öğrencilere yemek hazırladığını, öğretmenlerin öğrencilerle cuma namazına gittiğini söyledi.


Öğrencilerin Müslümanların bayramı cuma gününü farklı etkinliklerle geçirdiğini belirten Peker, "Her cuma velilerimiz okuldaki öğrencilere ikramlık ve hediyeler getiriyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından da örnek gösterilen projemiz, farklı illerde ve okullarda da uygulanıyor. Bu günü daha iyi ve güzel geçirebilmek adına neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, Niğde, Güncel
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