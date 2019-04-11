Son Dakika Haberleri: Okulda Darhane Çorbası Etkinliği

Okulda Darhane Çorbası Etkinliği

2 saat önce

Yalıhüyük ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler Darhane çorbası etkinliği düzenledi.

Okulda Darhane Çorbası Etkinliği, System.String[]
Yalıhüyük ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler Darhane çorbası etkinliği düzenledi.

Okulun toplantı salonunda öğrencilerin pişirip davetlilere servis ettiği Darhane çorbası etkinliğinde, yöresel kıyafetler, yer sofraları, tahta kaşıklar, yöresel yer sergileri eşliğinde programa katılan misafirlere servis edildi.

Okul Müdürü Salahaddin Ergun etkinlikle ilgili verdiği bilgide, "Darhane çorbasının Yavuz Sultan Selim döneminden beri Türk Yemek Kültüründe yeri vardır. Öğrencilerimize ve misafirlerimize bu kültürü tanıtmak ve yaşatmak adına öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte böyle bir faaliyet düzenledik." dedi.

Programa İlçe Müftüsü Önder Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Balaban, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Metli, Vakıf Müdürü Murat Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:57 Kaynak: AA
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