Okulda deprem paniği güvenlik kamerasında

Sultanbeyli'de bir lisede deprem sırasında öğrencilerin toplu halde okuldan çıkma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası öğrenciler hızla okulu boşaltıyor ve bahçede toplanıyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli 'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrenciler toplu halde dışarı çıkıyor.

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