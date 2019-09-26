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Okulda deprem paniği güvenlik kamerasında

2 gün önce

Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi.

Okulda deprem paniği güvenlik kamerasında, System.String[]

Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrenciler toplu halde dışarı çıkıyor.


Sultanbeyli'de bir lisede deprem sırasında öğrencilerin toplu halde okuldan çıkma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası öğrenciler hızla okulu boşaltıyor ve bahçede toplanıyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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