Okulda deprem paniği güvenlik kamerasında
2 gün önce
Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrenciler toplu halde dışarı çıkıyor.
Sultanbeyli'de bir lisede deprem sırasında öğrencilerin toplu halde okuldan çıkma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası öğrenciler hızla okulu boşaltıyor ve bahçede toplanıyor. - İSTANBUL
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