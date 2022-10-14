Okulda deprem tatbikatı - Son Dakika
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Okulda deprem tatbikatı

14.10.2022 12:16
Okulda deprem tatbikatı

Erzincan'da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzincan'da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

2022 yılı Afet Tatbikat yılı çerçevesinde AFAD Müdürlüğü tarafından Erzincan Zeynep Mustafa Han İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine afet farkındalık, yangın farkındalık, yangın uygulama, deprem anı uygulaması ve tahliye eğitimleri verildi.

Eğitim çerçevesinde senaryo gereği depreme okulda yakalanan öğrenciler önce bulundukları yerde kendilerini muhafaza etti ve daha sonra sallantı bitince de kontrollü bir şekilde tahliye edildi. AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat adeta gerçeği aratmadı.

AFAD ekipleri konu ile ilgili, "Toplumun her kesimini ilgilendiren doğal afet gerçeğini zaman zaman hatırlatmak yapılması gereken doğru şeyleri teorik ve pratik olarak yerine getirmek için toplumda temel bir bilinç oturtmak hayati önemi sahiptir. Bugün okulumuzda afet ve acil durumlarda güvenli tahliye nasıl yapılır bununla ilgili olarak örnek bir tatbikat gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okulda deprem tatbikatı - Son Dakika

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