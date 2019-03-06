Okulda Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda "Deprem Haftası" nedeniyle yapılan deprem, personel tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda "Deprem Haftası" nedeniyle yapılan deprem, personel tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçeği aratmadı.



İlçenin deprem bölgesi olması nedeniyle deprem ve yangın tahliye tatbikatların önemine değinen Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeni ile okullarında deprem, personel tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Aydoğdu," Tatbikat öncesi okul personeli ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Daha sonra Sivil Savunma Rehber Öğretmeni Deniz Karayiyen nezaretinde gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak deprem olduğu varsayılarak, deprem anında yapılması gerekenler canlandırıldı. Sonrasında ise 169 öğrenci ve 12 personel 75 saniye gibi kısa bir sürede başarılı bir şekilde okuldan tahliye edildi. Binada mahsur kalan öğrenciler ise itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Tahliye sonrası Acil Toplanma Alanı'nda toplanan öğrencilere Hisarcık İtfaiyesi tarafından yangın anında neler yapacakları, yangın tüpü kullanımı ve yangın söndürme uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatın başarılı geçmesine katkılarından dolayı Hisarcık Belediyesi İtfaiyesine, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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