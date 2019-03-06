Son Dakika Haberleri: Okulda Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı

Okulda Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda "Deprem Haftası" nedeniyle yapılan deprem, personel tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçeği aratmadı.

Okulda Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda "Deprem Haftası" nedeniyle yapılan deprem, personel tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçeği aratmadı.

İlçenin deprem bölgesi olması nedeniyle deprem ve yangın tahliye tatbikatların önemine değinen Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeni ile okullarında deprem, personel tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aydoğdu," Tatbikat öncesi okul personeli ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Daha sonra Sivil Savunma Rehber Öğretmeni Deniz Karayiyen nezaretinde gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak deprem olduğu varsayılarak, deprem anında yapılması gerekenler canlandırıldı. Sonrasında ise 169 öğrenci ve 12 personel 75 saniye gibi kısa bir sürede başarılı bir şekilde okuldan tahliye edildi. Binada mahsur kalan öğrenciler ise itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Tahliye sonrası Acil Toplanma Alanı'nda toplanan öğrencilere Hisarcık İtfaiyesi tarafından yangın anında neler yapacakları, yangın tüpü kullanımı ve yangın söndürme uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatın başarılı geçmesine katkılarından dolayı Hisarcık Belediyesi İtfaiyesine, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Hisarcık, Deprem Haftası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulda Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]