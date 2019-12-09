Son Dakika Haberleri: Okulda deprem ve yangın tatbikatı
Son Dakika Yaşam Okulda deprem ve yangın tatbikatı - Son Dakika

Okulda deprem ve yangın tatbikatı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer İlkokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Okulda deprem ve yangın tatbikatı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer İlkokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.


Altıntaş'taki Zafer İlkokulu'nda yapılan deprem ve yangın tatbikatında öğrenciler, siren sesiyle birlikte sınıflarından çıkarak düzenli şekilde binayı tahliye etti. Öğrenciler, bahçede güvenli bölüme alındı. Okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise, itfaiye ekipleri söndürdü. Sınıflardaki temsili yaralılar, sedye yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralı öğrencilere, müdahale etti.


Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "Deprem bölgesinde olduğumuz gerçeği her zaman bilinmektedir. Bu yüzden yaptığımız bu tatbikatlara çok önem veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimize yangın anında neler yapmaları gerektiği Altıntaş Belediyesi İtfaiye personelleri tarafından anlatıldı" diye konuştu. - KÜTAHYA

Altıntaş, İtfaiye, Kütahya, Deprem, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakırlı ressamdan 120 bin dolara satılan muz çalışmasına salatalıklı yanıt
Oğlunun böbreği kendisine nakil edildikten sonra evladını kaybeden baba, bu acıya 3 ay dayanabildi Bu da duvardaki hamsi! Trabzonlu iş adamı satın aldı Sivas'ta camilerde 'askıda çorap' uygulaması başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulda deprem ve yangın tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]