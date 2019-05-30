Son Dakika Haberleri: Okulda "devamsızlık" kavgası
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Okulda "devamsızlık" kavgası

1 saat önce

AVCILAR'da devamsızlık nedeniyle velisi okula gelen öğrenci, okuldakilere bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Okulda
AVCILAR'da devamsızlık nedeniyle velisi okula gelen öğrenci, okuldakilere bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Olay Avcılar Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Kemal Atay Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddialara göre A.M. adlı öğrencinin annesi, devamsızlık nedeniyle okula çağrıldı. Annesinin okula gelmesiyle bıçak çektiği belirtilen A.M. okul müdürü ve çevredekileri tehdit etti. Okula gelen polis, anne ile oğlunu gözaltına aldı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:48 Kaynak: DHA
Güncel
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