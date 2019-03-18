Son Dakika Haberleri: Okulda Duygulandıran Kutlama

Okulda Duygulandıran Kutlama

1 saat önce

Adana'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu'nda anma programı düzenlendi.

Okulda Duygulandıran Kutlama, System.String[]
Adana'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu'nda anma programı düzenlendi.

Etkinlikte çok sayıda öğrenci görev aldı. Program sunumunda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Bazı öğrencileriin gözyaşını tutamadıkları gözlemlendi.

Ayrıca Sergi Salonunda Çanakkale ile ilgili öğrenci ve velilerinin hazırladıkları çalışmalar slayt ve sesli ve görsel sunumlar eşliğinde sergilendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yapılan konuşmada, 18 Mart'in bir ulusun son demlerinde dahi olsa pes etmeyeceğinin göstergesi olduğu belirtilerek, "Toprağına, hürriyetine, istikbaline, namusuna, kasteden başka milletler sürüsüne boyun eğmemesinin bir örneğidir. 18 Mart Peygamber Efendimizin müjdesi ve emaneti olarak gördüğü İslam'ın sancağı İstanbul'un düşmanın eline düşmemesi, kirletilmemesi için verilen mücadeledir. 18 Mart bizim için namus, vatan sevgisi, onur, hürriyet, şehadet, ayrılık, fedakarlık, şeref, kahramanlık, zafer, asalet, gurur, kardeşlik, en fazlada ölümü ifade eder. Devrin muazzam silahlarına sahip keferelere karşı iman ve inancın gücünü gösteren eşsiz bir destandır" ifadeleri kullanıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Adana, Güncel
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