Okulda düzenlemeler devam ediyor - Son Dakika

Okulda düzenlemeler devam ediyor
26.02.2021 10:07
DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile kapalı kalan okullar 1 Marttan itibaren yüz yüze eğitime başlamaya hazırlanıyor.
DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile kapalı kalan okullar 1 Marttan itibaren yüz yüze eğitime başlamaya hazırlanıyor. Düzce'de bulunan Yeşiltepe İlkokulu'nda da öğretmenler okulda düzenlemelere devam ediyor.
Korona virüs salgını nedeni ile aylardır kapalı kalan okullar 1 Marttan itibaren açılması bekleniyor. Yüz yüze eğitim öncesinde okullarda da çeşitli fiziki düzenlemeler yapılıyor. Düzce'de Yeşiltepe İlkokulu'nda yeni dönem öncesinde hazırlıklar yapılıyor. Okulda öğretmenler bahar öncesinde okulun etrafını çeviren çitlerde yeşillendirme çalışması yapıldı. Çitlere sarmaşık çiçekler dolayan öğretmenler öğrencileri beklemeye başladı. - DÜZCE
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