Son Dakika Haberleri: Okulda "Empati İstasyonu"

Okulda "Empati İstasyonu"

1 saat önce

Şırnak'ta bir ilkokulda "empati istasyonu" kuruldu.

Okulda
Şırnak'ta bir ilkokulda "empati istasyonu" kuruldu.

Gazi Paşa İlkokulu öğrencileri için görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamaları amacıyla değerler eğitimi kapsamında okulda empati istasyonu kuruldu.

Türkçe öğretmeni Ayşe Em, değerler eğitimini çocuklara somutlaştırmak amacıyla empati istasyonu kurduklarını belirterek, "Bu istasyon, çocuklarımızın kendilerini engelli bireylerin yerine koyup, onlar gibi hissetmelerini sağlıyor. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz hem engelli bireylere yardımcı olacak hem de onların yaşadıkları zorlukları hissederek öğrenmiş olacak." dedi.

Öğrenci Lorin Yörük, parkurdan geçerken engelli arkadaşlarının ne kadar zorlandığını öğrendiğini ifade ederek, "Engelli arkadaşlarımın ne kadar zor yürüdüklerini anladım. Engellilere yardım etmeliyiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:14 Kaynak: AA

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