Son Dakika Haberleri: Okulda Eşek Şakası

Okulda Eşek Şakası

1 saat önce

Bursa'da bir ilköğretim okulunda içtikleri sudan zehirlendikleri iddia edilen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Okulda Eşek Şakası, System.String[]
Bursa'da bir ilköğretim okulunda içtikleri sudan zehirlendikleri iddia edilen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin su mataralarına şaka yapmak isteyen bir başka öğrencinin uhu karıştığı iddiası okulu karıştırdı.

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesindeki İhsan Dikmen İlköğretim okulunda meydana geldi. İddiaya göre 3G sınıfındaki arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir öğrenci sınıftaki öğrencilerin su mataralarına uhu döktü. Sınıfta mataralarından su içen 12 öğrenci bir süre sonra hep birlikte karınlarının ağrıdığını söyleyince okul idaresi tarafından durum 112 ekiplerine bildirildi. Okula sevkedilen 112 ambulanslarına bindirilen öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere götürüldü. Haberi alan öğrenci velileri de önce okula daha sonrada çocuklarının götürüldüğü hastanelere gitti. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken sınıftaki kameralarda inceleme altına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Yıldırım, Merkez, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


En Ucuz Tanzim Satış Mağazası Adana'da Açıldı Su İsteyerek Evine Girdiği Yaşlı Kadını Dövüp, Gasbeden Zanlı Yakalandı

CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:23:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulda Eşek Şakası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]