Okulda Evlenme Teklifi Etti !!! Atıldı !!!
26 dakika önce
Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden KovulduMısır'da El Ezher Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kız öğrenci, kendisine evlilik teklif eden erkek arkadaşına sarıldığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.
Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç
Kız, Üniversiteden Kovuldu Mısır
'da El Ezher Üniversitesi
'nde öğrenim gören bir kız öğrenci, kendisine evlilik teklif eden erkek arkadaşına sarıldığı videoyu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen üniversite yönetimi, genç kızı okuldan kovdu
Mısır'ın El Ezher Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kız öğrenci, kendisine evlilik teklif eden erkek arkadaşına sarıldığı videoyu sosyal medya üzerinden paylaşınca üniversite yönetiminden tepki çekti.kız öğrencinin bu davranışı ile üniversitenin saygınlığına zarar verdiği gerekçesi ile üniversiteden kovuldu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:20 Kaynak: Youtube
Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu
Sadık Çiftpınar'ın Eşi Betül Çiftpınar, Kocasına Mesaj Atanları İfşa Etti
Giresunspor'dan Dünya Devi Barcelona'ya İlginç Teklif
Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatını Şokunu Yaşadı