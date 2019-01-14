Son Dakika Haberleri: Okulda Evlenme Teklifi Etti !!! Atıldı !!!

Okulda Evlenme Teklifi Etti !!! Atıldı !!!

26 dakika önce

Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden KovulduMısır'da El Ezher Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kız öğrenci, kendisine evlilik teklif eden erkek arkadaşına sarıldığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu

Mısır'da El Ezher Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kız öğrenci, kendisine evlilik teklif eden erkek arkadaşına sarıldığı videoyu sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen üniversite yönetimi, genç kızı okuldan kovdu

Mısır'ın El Ezher Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kız öğrenci, kendisine evlilik teklif eden erkek arkadaşına sarıldığı videoyu sosyal medya üzerinden paylaşınca üniversite yönetiminden tepki çekti.kız öğrencinin bu davranışı ile üniversitenin saygınlığına zarar verdiği gerekçesi ile üniversiteden kovuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:20 Kaynak: Youtube

El Ezher Üniversitesi, Genel
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Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu Sadık Çiftpınar'ın Eşi Betül Çiftpınar, Kocasına Mesaj Atanları İfşa Etti

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