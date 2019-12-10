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Okulda fenalaşan Mert, hayatını kaybetti

7 saat önce

ANKARA'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (6) okulda fenalaşarak hayatını kaybetti.

Okulda fenalaşan Mert, hayatını kaybetti, System.String[]

ANKARA'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (6) okulda fenalaşarak hayatını kaybetti. Öğrencinin ölüm nedeni otopside belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencinin ölümüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Keçiören'de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören Mert Yağız Köksal, sabah saatlerinde teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Çocuk, daha sonra okulun karşı tarafında bulunan sağlık merkezine götürdü. Mert Yağız Köksal, buradan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

OTOPSİDE BELİRLENECEK

Nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulan Mert Yağız Köksal'ın cenazesi, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Öğrencinin kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

'SARA NÖBETİ GEÇİRİYOR SANDIM'

Okul yöneticisi, hizmetlinin yere yığılan öğrenciyi kaldırmaya çalışırken gördüğünü, hemen yanlarına gittiğini anlatarak, "Ben çocuk düştü sandım, sordum. Hizmetli, 'hocam bu çocukta bir şey var, ayağa kaldıramıyorum' dedi. Baktım ağzından köpükler geliyor, dudaklarının morardığını gördüm. 'Birisi mi vurdu?' diye sordum. 'Yok, boğazını tutuyor' dedi. Hemen sağlık ocağına götürdük, orada müdahale ettiler, ambulansla hastaneye giderken öldüğünü söylediler. Ben sara nöbeti geçirdiğini düşündüm, yutma yok" dedi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirerek inceleme ve soruşturma başlattı. Bakanlık, ayrıca öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan görüntü

-Sağlık ocağından görüntü

-Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Kaan ULU-Celal ATALAY/ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
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