Okulda Fenalaşan Öğrenciyi Güvenlik Görevlisi Kurtardı

GAZİANTEP'de, Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Çınar, okul bahçesinde top oynadığı sırada arkadaşıyla çarpıştıktan sonra yere yığıldı.

GAZİANTEP'de, Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Çınar, okul bahçesinde top oynadığı sırada arkadaşıyla çarpıştıktan sonra yere yığıldı. Dili boğazına kaçtığı için nefes alamayan ve baygınlık geçiren Çınar'a ilk müdahaleyi okulun güvenlik görevlisi yaptı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay, dün öğle saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde bulunan Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynayan 8'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Çınar, arkadaşı Muhammet Mustafa Özdemir'le çarpıştıktan sonra yere yığıldı. Dili boğazına kaçan ve baygınlık geçiren Çınar'ı gören okulun güvenlik görevlisi Hüseyin Kayar öğrenciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve nefes almasını sağladı.



OKULUN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Öğrenci daha sonra çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşanan müdahale anlarının ise okulun güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Okulun güvenlik görevlisi Hüseyin Kayar, bahçedeyken olayı fark ettiğini belirterek, "Öğrenciler futbol oynarken iki öğrenci çarpışarak yere düştü. Bir öğrencinin fenalaştığını fark edince yanlarına gittim. Öğrencinin boğazına kaçan dilini çıkararak nefes almasını sağladım. Müdahale ederken kendi çocuklarım aklıma geldi ve elimden gelen çabayı gösterdim" dedi. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



- Gaziantep

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