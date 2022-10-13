Okulda gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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Okulda gerçeği aratmayan tatbikat

13.10.2022 19:22

Okulda gerçeği aratmayan tatbikat Kahramanmaraş'ta lisede 1100 öğrenciye uygulamalı olarak deprem tahliye ve yangın tatbikatı yapıldıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Okulda gerçeği aratmayan tatbikat

Kahramanmaraş'ta lisede 1100 öğrenciye uygulamalı olarak deprem tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, öğrencilerin yanı sıra polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (AKUP), Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), AFAD, itfaiye ve amatör telsizciler görev aldı.

Senaryo gereği tatbikatta, kent merkezindeki meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem sonrası okuldaki öğrenciler hızlı bir şekilde okulun bahçesine toplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, okul enkazında mahsur kalan 6 yaralı öğrenciyi kurtardı. Yaralı bir öğrenci ise okulun penceresinden itfaiye yardımıyla indirildi. Tatbikat, öğrencilere verilen bilgilerin ardından sonra buldu.

Tatbikatın öğrenciler adına verimli olduğunu ifade eden Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muhammed Kılıçsallayan, "Bugün 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günü. Dolayısı ile aslında biz 363 günün her günü buna dikkat çekmemiz lazım ama bu günlerde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu okulumuzu pilot okul olarak belirledik paydaş kurumlarımız ile amatör telsizcilerimiz kriz masasının oluşturdu. Bütün birimlerimiz bugün burada görevi yerine getirdiler. Son günlerde ilimizde ve bölgemizde çok ciddi depremler oluyor. depremler her zaman hazırlıklı olmamız lazım. En önemlisi de bu çocukların bilinçli olması lazım" dedi.

Öğrenciler ise yapılan tatbikatın gerçekçi olduğunu ifade ederek teşekkür ettiler.

Daha sonra öğrencilere yangın söndürme işlemi uygulamalı olarak gösterildi.

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Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Kahramanmaraş, İtfaiye, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Okulda gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

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