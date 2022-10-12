Okulda geyik şaşkınlığı - Son Dakika
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Okulda geyik şaşkınlığı

12.10.2022 13:52

Okulda geyik şaşkınlığı Spil Dağına salınan geyik Turgutlu'da okul bahçesinde görüldü Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkına salınan kızıl geyiklerden biri Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulun bahçesinde görüldü.

Okulda geyik şaşkınlığı

Spil Dağına salınan geyik Turgutlu'da okul bahçesinde görüldü

MANİSA - Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkına salınan kızıl geyiklerden biri Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulun bahçesinde görüldü. Okulun bahçesinde gezinen geyik hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından şaşkınlığa neden oldu.

Geçtiğimiz mart ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, tür çeşitliliğinin artması için Spil Dağı Milli Parkına bırakılan 14 kızıl geyikten bir tanesi yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Turgutlu ilçesinde görüldü. Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesinde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesinin bahçesine giren kızıl geyik öğrenciler ve öğretmenlerde şaşkınlığa neden oldu.

Olayın ardından okul yönetimi durumu İl Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altında olduğu değerlendirilen kızıl geyik için arama çalışmaları başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulda geyik şaşkınlığı - Son Dakika

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