Okulda günde 10 ton dezenfektan malzemesi üretiyorlar - Son Dakika

MERSİN'de, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 10 ton üretilen sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu ile okulların ve kamu kurumlarının dezenfektan ihtiyacı karşılanıyor.

Merkez Toroslar ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü yoğunluklarda günde yaklaşık 10 ton dezenfekte ürünleri üretiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kurumları, belediyeler, tarım ilçe müdürlükleri, resmi ve özel kurumlar, şahsi ve küçük ölçekli işletmeler ile yurtlar tarafından talep edilen dezenfekte ürünleri için 24 saat mesai harcanıyor. Kimya Teknolojisi Alan Şefi Kamuran Alpergin gözetiminde yapılan üretime 6 öğretmen ve 10 öğrenci katılıyor.

'GÜNDE 10 TON ÜRETİM'

Okulda yapılan üretimle ilgili bilgi veren Alpergin, "Bakanlığımız tarafından dezenfektan ürünlerinin imalatı için 26 okula görev verildi. Bunlardan biri de bizim okulumuz. Biz hammaddeyi alıp burada işliyoruz. Kullanıma hazır hale gelen dezenfektan ürünlerini paketleyip, dağıtımını yapıyoruz. Günde yaklaşık 10 ton ürün imal ediyoruz. Ürün yer temizleyicisi olarak kullanılacak ise 1'e 10, sprey olarak kullanılacak ise 1'e 50 oranında sulandırmalarını öneriyoruz" dedi.

'BAKANLIĞIN ÇAĞRISI İLE DEZENFEKTE ÜRÜNLERİ İMAL EDİYORUZ'

Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini belirten okul müdürü Mehmet Ali Deveci ise, "Vatandaşlarımızın koronavirüs tehdidine karşı gerekli önlemleri almaları için ihtiyaç olan dezenfekte ürünlerini imal ediyoruz. Bu imal ettiğimiz ürünleri kamu kurumları başta olmak üzere, özel kuruluşlara, apartmanlara, sitelere temin etmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnsan sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu süreçte panik yapmaya gerek yok. Koronavirus, temas ile insanlara bulaşması söz konusu. Sadece bulunduğumuz alanları hijyenik hale getirerek, hijyen kurallarına dikkat ederek, bu tehdidi atlatabiliriz" diye konuştu.